Под Киевом помощник нардепа стрелял в подростка

Источник: Корреспондент.net

В Вишневом Киевской области во вторник, 26 июня, помощник депутата устроил стрельбу на стадионе.

Отмечается, что стрельбу устроил один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция Блок Петра Порошенко). В состоянии алкогольного опьянения он ранил из травматического оружия подростка.

Ранение касательное, пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

В полиции сообщили, что правонарушителя задержали. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщил заведующий главного департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко, стрелявшего зовут Олег Штанько. Анализ показал у задержанного 2,64 промилле алкоголя в крови.

В то же время Мамчур сообщил, что принял решение о лишении стрелявшего статуса помощника народного депутата на общественных началах.