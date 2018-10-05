Под Киевом разбилась маршрутка, есть жертвы

Источник: Корреспондент.net

На автодороге Киев-Днепропетровск, недалеко от Борисполя, произошло ДТП с участием трех атомобилей, в том числе и маршрутки, которая ехала из столицы в Черкассы. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 5 октября.

"Установлено, что водитель легкового автомобиля Славута погиб на месте, четверо пострадавших, находившихся в микроавтобусе, госпитализировали в местную больницу, к счастью они не имеют серьезных травм", – говорится в сообщении.

Причины аварии сейчас выясняются.