Под Киевом убили Амину Окуеву

Источник: КорреспонденТ.net

Под Киевом в результате покушения погибла ветеран антитеррористической операции и общественный активист Амина Окуева. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 30 октября.

"Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", – написал он.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.