30.10.2017
Под Киевом убили Амину Окуеву
Источник: КорреспонденТ.net
Под Киевом в результате покушения погибла ветеран антитеррористической операции и общественный активист Амина Окуева. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 30 октября.
"Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", – написал он.
На месте работают следственно-оперативные группы полиции.
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