Под Киевом в страшном ДТП погибли четыре человека

Источник: Корреспондент.net

В результате дорожно-транспортного происшествия на Новоирпенской трассе под Киевом погибли четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

"Водитель внедорожника Suzuki резко развернулся в направлении города Ирпень. Автомобиль пересек двойную сплошную линию, поэтому достаточно времени, чтобы отреагировать на ситуацию у водителя Citroen не было. В течение 40 минут он (водитель Citroen - ред.) еще был жив, однако от полученных травм умер на месте", - отметила журналист телеканала.

По данным полиции, из пяти пассажиров Suzuki погибли две женщины, еще трое парней в больнице. Из пассажиров Citroen погибли два парня.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.