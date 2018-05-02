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02.05.2018

Под Мариуполем пропал боец ВСУ

Источник: Корреспондент.net

С начала нынешних суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 17 раз применили запрещенное оружие и пытались вытеснить подразделения ВСУ с занятых позиций, один боец пропал.

Об этом сообщает пресс-центр ООС вечером в среду, 2 мая.

"По состоянию на 17:00 ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается напряженной. Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие", – говорится в сводке.

Отмечается, что украинские подразделения адекватно отвечают противнику.

 

"Большинство огневых средств противника подавлено. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность", – добавили в штабе.

Кроме того, в 15:45 в районе населенного пункта Широкино, неподалеку Мариуполя, по завершению вражеского обстрела из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего.

"Командованием принимаются меры по его розыску", – сказано в сообщении.

В то же время в пресс-центре ООС добавили, что погибших и раненых во время ведения боевых действий по состоянию на 17:00 среды нет, а потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что за сутки 1 мая на Донбассе зафиксировали 52 обстрела по позициям ВСУ. Ранения получили двое военых.

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