Под МИД требуют выслать венгерского консула

Источник: Корреспондент.net

Представители Национального корпуса проводят акцию под Министерством иностранных дел в Киеве с требованием выслать из Украины венгерского консула на Закарпатье.

На акцию пришли около ста человек. Порядок охраняют около 50 правоохранителей. Обстановка пока спокойная.

"Мы осуждаем бездеятельность и некомпетентность украинского МИД и его руководителя, которые не способны отстаивать интересы Украины на международной арене", - говорится в анонсе к акции.

"Мы требуем от министра Климкин немедленно выслать из Украины венгерского консула диппредставительства в Береговом Закарпатской области. МИД должно решительно реагировать на угрозы гибридного типа, подрывную деятельность или попытки вмешательства во внутренние дела Украины со стороны любых стран!" - считают в Нацкорпусе.