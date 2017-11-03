03.11.2017
Под Николаевом будет военный городок евростандарта
Источник: КорреспонденТ.net
В Николаевской области проходит строительство военного городка по европейским стандартам, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Городок будет состоять из 11 казарм, столовой, рассчитанной на 2500 человек, объектов инженерного обеспечения, станции очищения воды, очистных сооружений, инженерной сети, котельной, КПП и внутренних дорог. Общая площадь городка составляет почти 36 га.
Казармы для личного состава будут вмещать спальное помещение, туалеты-умывальники, стирально-сушильное помещение и комнату отдыха.
Объект планируют сдать в эксплуатацию в первое полугодие 2018 года.
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