Под Николаевом будет военный городок евростандарта

Источник: КорреспонденТ.net

В Николаевской области проходит строительство военного городка по европейским стандартам, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Городок будет состоять из 11 казарм, столовой, рассчитанной на 2500 человек, объектов инженерного обеспечения, станции очищения воды, очистных сооружений, инженерной сети, котельной, КПП и внутренних дорог. Общая площадь городка составляет почти 36 га.

Казармы для личного состава будут вмещать спальное помещение, туалеты-умывальники, стирально-сушильное помещение и комнату отдыха.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в первое полугодие 2018 года.