07.08.2017
Под Николаевом напали на автомобиль, два человека ранены
Источник: КорреспонденТ.net
На трассе под Николаевом неизвестные с ножом и травматическим оружием напали на автомобиль, сообщает интернет-портал 0512.
В результате инцидента водитель и пассажир автомобиля с травмами доставлены в больницу.
Отмечается, что во время движения в сторону Николаева в районе загородного комплекса Балдино водитель заметил двух неизвестных мужчин, которые вышли на трассу, перекрыли ее и пытались броситься под машину.
Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным лицам. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов.
В то время, когда пассажир автомобиля бросился на помощь водителю, второй злоумышленник открыл по ним стрельбу из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись с места происшествия.
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