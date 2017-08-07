Под Николаевом напали на автомобиль, два человека ранены

Источник: КорреспонденТ.net

На трассе под Николаевом неизвестные с ножом и травматическим оружием напали на автомобиль, сообщает интернет-портал 0512.

В результате инцидента водитель и пассажир автомобиля с травмами доставлены в больницу.

Отмечается, что во время движения в сторону Николаева в районе загородного комплекса Балдино водитель заметил двух неизвестных мужчин, которые вышли на трассу, перекрыли ее и пытались броситься под машину.

Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным лицам. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов.

В то время, когда пассажир автомобиля бросился на помощь водителю, второй злоумышленник открыл по ним стрельбу из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись с места происшествия.