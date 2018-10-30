Под Одесский ветконтроль принесли голову коровы

Источник: Корреспондент.net

В Одессе неизвестные личности, скрывающие свои лица под масками, подбросили под здание Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте части коровы. Об этом сообщает Одесский паблик. Инцидент произошел днем во вторник, 30 октября.

Под двери учреждение принесли голову, копыта и шкуру коровы. Кроме того, порог облили кровью и разбросали рядом бутафорские деньги.

Предположительно акция связана с двухнедельными мучениями сотен овец в порту Черноморска. Часть животных погибла. Спасать овец пришлось журналистам, волонтерам и Нацкорпусу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Неизвестным могут инкриминировать 296 статью Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее Корреспондент сообщал о том, что в Одессе вор застрял в заборе, убегая с места преступления.