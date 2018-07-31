31.07.2018
Под Одессой нашли уцелевшие памятники Ленину
Источник: Корреспондент.net
В семи населенных пунктах Одесской области не были демонтированы символы коммунистического тоталитарного режима. Это памятники Владимиру Ленину и Карлу Марксу, а также изображение серпа и молота.
Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти (УИНП) во вторник, 31 июля.
Все эти населенные пункты находятся на территории Болградского района. В частности, памятники Ленину не демонтировали в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Зализничное, Калчево и Новые Трояны. Кроме того, в селе Городное выявлен памятник Карлу Марксу, а в селе Голица – советские серп и молот.
УИНП обратился к сельским головам с требованием немедленно обеспечить выполнение Закона о декоммунизации. Кроме того, учреждение обратилось в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.
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