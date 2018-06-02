Под Одессой столкновения на избирательном участке

Источник: Корреспондент.net

В поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области в субботу, 2 июня, вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали 13 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Так, в 13:01 правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриковое, в помещении которого расположен избирательный участок.

Прибыв на место происшествия, полицейские начали эвакуацию людей, находившихся в помещении. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.

По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей.

Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство. Также решается вопрос о квалификации события по статье о хулиганстве.