Под Одессой задержали торговца оружием из зоны АТО

Источник: Корреспондент.net

В Одесской области перекрыли канал незаконного сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов из зоны АТО, также задержан его организатор. Об этом в четверг, 29 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Так, установлено, что с 2015 года гражданин П., действуя с неустановленными военнослужащими ВСУ и двумя товарищами, с целью сбыта и личного использования в Одессе и Одесской области осуществлял систематическое перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Злоумышленника задержали во время перемещения оружия и боеприпасов с арендованного в Черноморске гаража.

В ходе обыска правоохранители изъяли три револьвера, пистолет ПСМ, снайперскую винтовку, три автомата Калашникова, два глушителя, РПК, две гранаты, патроны различного калибра в количестве более 1300 шт.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Военной прокуратурой Одесского гарнизона планируется сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрание меры пресечения.