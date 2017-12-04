Под офисом NewsOne разбирают баррикаду из мешков

Источник: Корреспондент.net

В Киеве протестующие, которые блокируют въезд на территорию бизнес-центра, где расположен телеканал NewsOnе, начали разбирать баррикаду из мешков.

"Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и замминистра внутренних дел Троян... Сегодня на заседании мы вместе с ними дискутировали, с руководителем NewsOne, и с господином Головановым. Они четко дали понять, что каналу нужно изменить информационную политику. Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра Авакова и начальника Нацсовета, что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать", – цитирует телеканал одного из участников блокирования канала.

По его словам, протестующие собираются создать блокпост и проверять документы у проходящих через него, а также не пускать на территорию телеканала людей с георгиевской лентой и российских журналистов.