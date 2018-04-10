10.04.2018
Под Полтавой упал вертолет
Источник: Корреспондент.net
В Полтавской области, возле села Чернышовка, во вторник 10 апреля упал вертолет Ми-2. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Отмечается, что на борту находились два летчика, они не пострадали.
Происшествие случилось во вторник около 17 часов, возле села Чернышовка в Шишацком районе. Установлено, что вертолет Ми-2, принадлежит частной фирме.
По предварительной информации машина совершала авиахимические работы.
На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
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