Под Радой пострадали 58 человек - Красный Крест

Источник: Корреспондент.net

Отряды быстрого реагирования Красного Креста оказали помощь 58 пострадавшим в столкновениях под Верховной Радой 19 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Мария Еременко, передает Укринформ.

"Сегодня под Радой отряд быстрого реагирования Красного Креста оказал первую помощь 58 пострадавшим, из них 8 полицейским. Также было 2 госпитализации - один с травмой, второй - с проблемами с сердцем", - отметила она.