Под тенью ракет. Трамп ждет новую встречу с Кимом

Источник: Корреспондент.net

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за выполнение одной из договоренностей саммита в Сингапуре и выразил надежду на новую встречу.

Однако в прессе все чаще появляются сообщения, что Северная Корея продолжает работать над ядерными ракетами, которые могут достичь территории США.

Добрый Ким и эпохальный прогресс

Трамп 2 августа написал в своем Twitter, что благодарит Ким Чен Ына за выполнение одной из договоренностей саммита в Сингапуре. Речь идет о начале возвращения в США останков американских солдат, погибших в Корейскую войну.

Американский президент также рассказал о "замечательном письме", которое ему лидер КНДР, и добавил: "Я надеюсь, что мы встретимся". О содержании письма не сообщается.

"Спасибо, председатель Ким Чен Ын, за то, что вы сдержали свое слово и начали процесс отправки домой останков наших великих и любимых потерянных погибших солдат. Я совсем не удивлен тем, что вы предприняли добрый шаг. Также спасибо за ваше милое письмо - я хотел бы снова скоро увидеться!", - написал Трамп.

В Белом доме пояснили, что текущая переписка между двумя лидерами следует их встрече в Сингапуре, а также направлена на расширение обязательств, взятых на себя США и КНДР.

Известно, что американский президент 6 июля также получал письмо от Кима. О нем глава Белого дома рассказывал в Twitter и выкладывал отсканированный текст.

"Выражаю убежденность, что эпохальный прогресс в развитии отношений между США и КНДР принесет наша следующая встреча", - говорится в том письме.

Об обмене останками солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов говорится в договоренностях, достигнутых между США и КНДР на исторической встрече лидеров двух стран в Сингапуре 12 июня.

По сути, возвращение на родину останков американских солдат было единственным пунктом подписанной в Сингапуре декларации, который можно было выполнить в столь короткий срок.

Остальные пункты достаточно размыты: в них Вашингтон и Пхеньян обязуются установить отношения между странами в соответствии с желанием народов добиться мира и процветания, установить на Корейском полуострове устойчивый мир.

Стоит отметить, что в КНДР 1 августа официально начинается амнистия политических заключенных, о которой власти объявили заранее. Точное количество людей, подпадающих под этот процесс, неизвестно.

При этом Трамп уже успел косвенно записать действия северокорейских властей себе в заслугу.

Амнистия приурочена к 70-летию со дня основания КНДР. Как пишет международная пресса, подобный процесс отнюдь не первый для республики.

Последняя крупномасштабная амнистия прошла в 2015 году в связи с празднованием освобождения от японской оккупации. В 2012 году в стране помиловали заключенных в честь 100-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

По данным американского Госдепа, в КНДР насчитывается от 80 до 120 тысяч политических заключенных, но не все склонны доверять этим данным.

Часть экспертов связывает проведение амнистии в КНДР с определенными переменами настроений внутри самой Северной Кореи. Сказывается и улучшение отношений Пхеньяна с соседними государствами - Южной Кореей и Японией, а также с США.

КНДР продолжает строить ракеты

США подозревают Северную Корею в разработке новых ракет, сообщала 30 июля газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Спецслужбы получили снимки со спутников - на изображениях видны специальные тягачи, которые приехали в район Пхеньяна. Ранее именно с помощью этого транспорта КНДР доставляла ракеты на полигон.

Напомним, что в Сингапуре Трамп и Ким договорились, что Пхеньян начнет избавляться от своих ракет, а Вашингтон взамен прекратит военные учения на Корейском полуострове.

Сообщения о создании новых ракет появились после новостей о возможном существовании предприятия по обогащению урана под названием Кангсон, которое работает в Северной Корее под завесой секретности.

Госсекретарь Майк Помпео, давая накануне показания в сенате, признал, что северокорейские заводы "продолжают производство расщепляющихся материалов", которые используются при изготовлении ядерного оружия. Но он отказался ответить на вопрос о том, создает ли Пхеньян новые ракеты.

Подтверждая выводы разведки, независимые эксперты на прошлой неделе сообщили о том, что заметили работы, проводимые в центре Санумдон, которые могут указывать на строительство ракет. На снимках с коммерческих спутников видно, как на предприятие ежедневно приезжают грузовики с материалами и прочие машины.

Некоторые официальные лица и частные аналитики из США говорят, что продолжение работ в северокорейском комплексе по производству ядерного оружия их не удивляет, так как Ким на саммите не давал никаких публичных обещаний о прекращении работ на разбросанных по всей стране многочисленных заводах по производству ракетно-ядерного оружия.