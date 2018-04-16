Под угрозой исчезновения находятся минимум 40% языков, - ООН

Источник: Українські новини

Под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков мира.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной Ассамблеи ООН.

"По данным Постоянного форума по вопросам коренных народов, под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков, которые были в употреблении в 2016 году. Многие из них являются языками коренных народов­" - говорится в нем.

Также Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов, чтобы привлечь внимание к острейшей проблеме утраты таких языков.

Подготовка к проведению Года обсуждается на Постоянном форуме по вопросам коренных народов, открывшемся в Нью-Йорке.