16.04.2018
Под угрозой исчезновения находятся минимум 40% языков, - ООН
Источник: Українські новини
Под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков мира.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной Ассамблеи ООН.
"По данным Постоянного форума по вопросам коренных народов, под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков, которые были в употреблении в 2016 году. Многие из них являются языками коренных народов" - говорится в нем.
Также Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов, чтобы привлечь внимание к острейшей проблеме утраты таких языков.
Подготовка к проведению Года обсуждается на Постоянном форуме по вопросам коренных народов, открывшемся в Нью-Йорке.
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