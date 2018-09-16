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16.09.2018

Подготовленная Лондоном "поправка Магнитского" не вступит в силу до "Брекзита"

Источник: DW

Подготовленная нижней палатой британского парламента "поправка Магнитского" не вступит в силу до "Брекзита". Об этом в субботу, 15 сентября, пишет газета The Telegraph.

Представители правительства, на которых ссылается издание, не уточнили, начнет ли поправка действовать в марте 2019 года, когда Великобритания намерена выйти из состава ЕС, или в конце 2020 года, когда завершится переходный период после "Брекзита". Решение обусловлено тем, что поправка входит в принятый после отравления Сергея и Юлии Скрипалей законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", который формирует совершенно новый санкционный режим, отметил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

В письме главе британского МВД Саджиду Джавиду 17 депутатов от Лейбористской партии выразили недовольство планами правительства по отсрочке введения поправки. "Несмотря на злодеяние, совершенное русскими шпионами на британской земле, мы, кажется, ничего не сделали", - утверждает бывший министр Иэн Остин.

В каких странах действуют аналоги "акта Магнитского"

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м.

В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. После отравления весной 2018 года в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон подозревает Россию, "поправка Магнитского" была включена в принятый нижней палатой британского парламента законопроект по борьбе с отмыванием денег.

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