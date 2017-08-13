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13.08.2017

Подлодку Наутилус подняли, но пропавшую журналистку не нашли

Источник: КорреспонденТ.net

В Дании подняли на поверхность крупнейшую в мире частную подводную лодку Наутилус, затонувшую к югу от Копенгагена 11 августа. 

Полиция обследовала судно UC3 Nautilus и не обнаружила следов пропавшей без вести шведской журналистки Ким Уолл. Эта журналистка была на подлодке вместе с Петером Мадсеном - датским изобретателем, который построил Наутилус.

Об этом объявили на брифинге полиции Копенгагена.

Поиски 30-летней Уолл продолжаются. Журналистку ищут на море, на суше и с воздуха.

Представитель полиции Копенгагена Йенс Меллер Йенсен сообщил, что владелец подлодки Петер Мадсен, арестованный по подозрению в убийстве журналистки, изменил показания.

Ранее он утверждал, что вечером 10 августа высадил Уолл на берег на причале Рефхалееэн в Копенгагене. Как теперь владелец Наутилуса объясняет исчезновение журналистки, полиция не раскрывает.

Напомним, 11 августа после сообщений о затоплении Наутилуса, сообщалось, что Мадсен и сопровождавшая его шведская журналистка не пострадали. Но позже выяснилось, что девушка пропала, а владельца лодки арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве.

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