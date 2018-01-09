Подозреваемого в убийстве Ноздровской арестовали на два месяца без права внесения залога

Источник: 112.ua

Подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Такое решение вынес Вышгородский районный суд Киевской области 9 января. Трансляцию заседания вел канал.

"Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога. Срок действия этого постановления - до 8 марта 2018 включительно. Постановление может быть обжаловано в течение 5 суток", – отметил судья во время заседания.

Напомним, Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января, ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области.

СМИ сразу сообщили, что преступление совершил именно Юрий Россошанский (отец Дмитрия Россошанского - водителя, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую). Однако защита семьи Ирины Ноздровской ставит под сомнение эту версию следствия, поскольку Дмитрий Россошанский мог попасть под амнистию. Поэтому идти на убийство для Юрия Россошанского "было бы нелогично", считают защитники.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года его приговорили к 7 годам заключения. Его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.