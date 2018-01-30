Подписка газет в Украине упала еще на 13%

Источник: Українські новини

Публичное акционерное общество "Укрпочта" констатирует сокращение количества подписных периодических печатных изданий в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 13% до 8,7 млн.

"По итогам подписной кампании "Укрпочты", украинцы подписались почти на 8,7 млн газет и журналов. Количество подписанных периодических печатных изданий на 2018 год составило около 87% по сравнению с тиражами прошлого года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, среди подписанных изданий около 4,9 млн экземпляров - общегосударственной сферы распространения, 3,8 млн - тираж местных изданий (областных, городских, районных газет и журналов).

Сообщается, что ежегодное падение объемов подписных изданий во многом обусловлено общемировой тенденцией увеличения потребителей интернета и пользователей социальных сетей, а также переходом печатных изданий в электронный формат.

По результатам подписной кампании проведено рейтинговую оценку эффективности работы филиалов (по интегральным показателям) и определены лучшие филиалы "Укрпочты" в Черниговской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Полтавской и Кировоградской областях.

Наряду с этим, лучшие результаты по сохранению и наращиванию подписных тиражей показали Одесский, Тернопольский, Киевский, Кировоградский, Черниговский, Хмельницкий и Сумской филиалы "Укрпочты".