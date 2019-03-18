Поджоги Roshen: следствие заявило о причастности известных сепаратистов

Источник: Корреспондент.net

Мужчина, которого задержали за поджог магазина Roshen на Крещатике в Киеве, принадлежит к радикальной экстремистской организации, которая планировала сорвать выборы. Об этом сообщил начальник Нацполиции в столице Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

"Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с задержанным – УП проводят первоочередные следственные действия", – отметил Крищенко.

По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций. Кроме того, правоохранители предполагают, что он причастен к еще одному поджогу магазина Roshen – вечером 17 марта.

Крищенко добавил, что руководитель организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, сейчас также задержан и находится в СИЗО.

Как сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в Генпрокуратуре, этим лидером является Евгений Моринец, известный как "Белая балаклава". Его задержали 18 февраля за призывы к свержению власти. По словам источника, задержанный за поджог Roshen ранее пикетировал следственный изолятор, требуя освободить "Белую балаклаву". Также задержанный якобы связан с известной пророссийской организацией ГК Наждак, возглавляемой Николаем Дульским. Последнего в Службе безопасности называли "агентом российских спецслужб".

По факту поджога магазина начато уголовное производство об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве.