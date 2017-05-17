Поездки без виз: ЕС рассказал, сколько нужно денег

Источник: КорреспонденТ.net

В Евросоюзе рассказали, сколько украинцы должны иметь минимум денег при безвизовом пересечении границы.

Соответствующая карта опубликована на сайте Путешествуй ответственно представительства ЕС в Украине.

Согласно ей, наименьшие требования у Венгрии - около 3,2 евро на день, тогда как у Испании наибольшие - 71 евро в день, а при себе иметь минимум 637 евро.

Впрочем, если ехать в Бельгию и остановиться там в отеле, то нужно рассчитывать на 95 евро в день. Однако в случае поездки к конкретным людям требуемая сумма значительно ниже - 45 евро в день.