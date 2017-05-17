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Поездки без виз: ЕС рассказал, сколько нужно денег

Источник: КорреспонденТ.net

17.05.2017

В Евросоюзе рассказали, сколько украинцы должны иметь минимум денег при безвизовом пересечении границы.

Соответствующая карта опубликована на сайте Путешествуй ответственно представительства ЕС в Украине.

Согласно ей, наименьшие требования у Венгрии - около 3,2 евро на день, тогда как у Испании наибольшие - 71 евро в день, а при себе иметь минимум 637 евро.

Впрочем, если ехать в Бельгию и остановиться там в отеле, то нужно рассчитывать на 95 евро в день. Однако в случае поездки к конкретным людям требуемая сумма значительно ниже - 45 евро в день.

  • Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;
  • Финляндия - 30 евро в день (880 грн);
  • Швеция - 47 евро в день (1370 грн)
  • Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);
  • Латвия - 14 евро в день (400 грн);
  • Литва - 40 евро в день (1100 грн)
  • Нидерланды - 34 евро (1000 грн);
  • Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;
  • Германия - 45 евро в день (1300 грн);
  • Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;
  • Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;
  • Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;
  • Словакия - 56 евро в день (1600 грн);
  • Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
  • Швейцария - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
  • Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
  • Австрия - на индивидуальной основе;
  • Словения - 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
  • Венгрия - 3 евро (90 грн);
  • Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;
  • Испания - 71 евро (2 тыс. грн) в день;
  • Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;
  • Мальта - 48 евро в день (1400 грн);
  • Греция - 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.
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