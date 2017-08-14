Погода на неделю: В Украине пройдут дожди с грозами и спадет жара

Источник: 112.ua

В Украине 14 августа местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны жара ослабнет, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в понедельник пройдут кратковременные дожди с грозами, температура днем ожидается на уровне +25 -+27 градусов, ночью от +19 до +21 градуса.

В южных, центральных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 16-21 градусов тепла, в западных областях 10-15 градусов тепла, на побережье морей местами 23-25 градусов тепла; днем в западных, большинстве северных, также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях 23-28 градусов тепла, на остальной территории 29-34 градусов тепла, на востоке и в Приазовье 35-37 градусов тепла.

На 15 августа синоптики прогнозируют в северных, центральных и южных областях Украины местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в южных, восточных областях и Днепропетровской обл. ночью 16-21 градусов тепла, днем 30-35 градусов тепла, на остальной территории ночью 12-17 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.

В Киеве местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 27-29 градусов тепла.

В среду, 16 августа, дожди с грозами пройдут на севере, юге и в центральных областях страны. На западе будет солнечно и без осадков.

В четверг, 17 августа, в Украину снова вернется жаркая и сухая погода на уровне +30 градусов. Дожди с грозами пройдут только в западных областях.

В пятницу, 18 августа, на территории Украины будет преимущественно без осадков, дожди пройдут только на юге и в юго-восточных регионах. На востоке будет жарче всего: столбик термометра поднимется до +36 градусов.

На следующих выходных в Украине будет солнечно и без осадков.