Погода на понедельник: По всей территории Украины пройдут дожди, на западе – с мокрым снегом

Источник: 112.ua

В Украине 30 октября по всей территории пройдут дожди, на западе ожидается мокрый снег.

На западе дожди с мокрым снегом пройдут при дневной температуре от 3 до 5 градусов тепла. В южных регионах - дожди при температуре от +8 до +12 градусов.

На востоке также ожидаются осадки в виде дождя, дневная температура 7-10 градусов тепла. В северных регионах дождливо, температура - также +6 - +9 градусов.

В Киеве пройдут дожди, дневная температура от +4 до +6 градусов тепла.