Погода на сегодня: В Украине похолодает, на юге и востоке местами снег

Источник: 112.ua

В воскресенье, 14 января, в Украине похолодает, а в некоторых восточных и южных областях ожидается снег. Об этом свидетельствует прогноз погоды.

На западе без осадков, днем температура будет держаться на уровне от -4 до 0 градусов, ночью похолодает до -9. На востоке днем 3-5 градусов мороза, а ночью 9-11 градусов ниже нуля. В Донецкой обл. синоптики прогнозируют выпадение снега.

В центре и на севере осадков не ожидается, дневная температура воздуха -2...-5 градусов. На юге днем столбики термометра покажут -1...-5 градусов. Кроме этого, в Запорожской, Херсонской областях и Крыму ожидается выпадение снега.

В Киеве в этот день без осадков, температура воздуха днем 3-5 градусов ниже нуля.