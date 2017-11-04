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04.11.2017

Погода на субботу: В трех областях Украины пройдут дожди, температура в пределах 10 градусов тепла

Источник: 112.ua

В субботу, 4 ноября, на востоке и частично на севере Украины (в Донецкой, Луганской и Харьковской областях) пройдут дожди, на остальной территории будет сухо. Максимальная температура воздуха поднимется до +15 градусов.

На западе днем температура воздуха будет держаться на уровне от 8 до 12 градусов тепла.

На востоке ожидают дождь, днем столбик термометра поднимется от +8 до +11.

В центральной части температура воздуха будет колебаться от 8 до 11 градусов выше нуля.

На севере дождь прогнозируют только в Харьковской области. В целом в регионе температура днем составит 6-10 градусов тепла. На юге – без осадков, днем температура ожидается от +11 до +15.

В Киеве будет сухо, температура от 9 до 11 градусов с отметкой плюс.

 

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