Погода на завтра: В Украине небольшие дожди, на юге - солнечно

Источник: 112.ua

В воскресенье, 12 ноября, почти по всей территории Украины пройдут дожди, на юге - солнечно. Максимальная температура воздуха поднимется до +15.

На западе дождь, днем температура воздуха будет держаться на уровне от 5 до 7 градусов. Прохладнее во Львовской области, где столбик термометра опуститься до 4-6 градусов. А вот в Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях от 7 до 9. Кроме этого, синоптики предупреждают о потенциально опасных погодных условиях в Закарпатской области, там возможен сильный ветер и мокрый снег.

На востоке также ожидаются осадки. Температура днем составит 8-10 градусов выше нуля. Небольшие дожди синоптики обещают и в центральной части Украины, температура днем - от 6 до 10. На севере аналогичная погода, но немного прохладнее. Здесь днем от 5 до 7 градусов. В южном регионе без осадков, кроме АР Крым. Днем температура воздуха поднимется до +15.

В Киеве небольшой дождь, днем от 5 до 7 градусов.