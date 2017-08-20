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20.08.2017

Погода в Украине: После дождей вернется жара

Источник: КорреспонденТ.net

После дождей и существенного похолодания, которые ожидаются на следующей неделе, в Украину снова придет жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Жара, которая еще сегодня царит на всей территории Украины, на западе уже завтра сменится на ощутимое похолодание до +20 градусов днем. Также в западных областях страны пройдут дожди с грозами.

А уже в течение 22-23 августа фронт пройдет по всей территории Украины, и приведет за собой дожди и тыловое похолодание.

В столице погода резко изменится со вторника: начнутся периодические дожди и ощутимо похолодает. На День Независимости погода обещает быть комфортной, без осадков и умеренно тепло.

С 25 августа и до конца следующей недели снова вероятное повышение температуры воздуха до жары.

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