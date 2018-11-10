Погранслужба усилила контроль в аэропортах Киева

Источник: Корреспондент.net

Госпогранслужба усиленно охраняет границы Украины, в том числе во время проведения в Киеве на будущей неделе международного форума по энергетике.

"Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах Борисполь, Киев во время проведения Форума", - отмечается в сообщении.

В погранслужбе подчеркнули, что проведена проверка готовности пунктов пропуска, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.