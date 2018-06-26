26.06.2018
Погром ромов: арестованы все подозреваемые
Источник: Корреспондент.net
Пустомытовский суд избрал для шестерых подозреваемых в нападении на поселение ромов во Львове меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба львовской полиции.
Как уточнили в полиции, в СИЗО отправили "20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь".
Ранее этот же суд арестовал на 60 дней еще двух подозреваемых в погроме.
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