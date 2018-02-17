Погром российского центра. Задержанных нет - СМИ

Источник: Корреспондент.net

После погрома офиса Российского центра науки и культуры в Киеве полицейские никого не задержали, заявил руководитель Россотрудничества Константин Воробьев, передают РИА Новости Украина.

По его словам, в нападении участвовали радикалы из организации "Правый сектор", а также члены националистической организации "С14", которые требовали свернуть работу центра в Украине.

"Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил Воробьев.

Он добавил, что от радикалов звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра.

Он также сообщил, что полиция никого из радикалов не задержала. "Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор", - отметил глава Россотрудничества.