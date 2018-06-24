Погром у ромов: Денисова просит МВД принять меры

Источник: Корреспондент.net

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили сегодня ночью нападение на поселения цыган на окраине Львова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена в воскресенье, 24 июня.

"Я вижу здесь явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, поэтому направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов во Львовской области и принять соответствующие меры реагирования", - написала Денисова.

Она призвала быть терпимыми и толерантными друг к другу. Отдельно омбудсмен попросила правоохранителей "принять неотложные меры для предупреждения совершения погромов ромских поселений".