Похищения детей, педофилия и "группы смерти". Как уберечь детей от беды

Источник: 112.ua

В Украине опасно быть маленьким. Дети – источник повышенной опасности (ответственности): они не могут за себя постоять, их легко обмануть, обидеть, отобрать что-то ценное. А если почитать всевозможные форумы молодых мам (и пап), то впору вообще сойти с ума – о чем только не пишут в страшилках из сети! Можно найти и другую точку зрения: "Да что с ним может случиться!". Мы решили выяснить, есть ли повод сходить с ума от ответственности (или безответственности) у родителей. Спойлер: есть.

Похищают ли детей

Да, но редко. Во всяком случае, так утверждают полицейские. Если такое происходит, то правоохранители задействуют волонтеров и СМИ, чтобы придать похищению большую огласку и таким образом было максимальное количество людей в поиске ребенка. Такие дела всегда в приоритете и на розыск бросают все возможные и невозможные силы.

И очень часто в итоге выясняется, что к пропаже ребенка приводят ссоры родителей между собой, разводы: микроклимат в семье подталкивает ребенка к тому, чтобы сбежать из дома.

Однако если верить всевозможным родительским форумам и группам в социальных сетях, то детей крадут пачками средь бела дня, возле школы или детского сада. Типичное сообщение: "За ребенком следили, а выкрасть его не удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств".

Так вот, "детские" полицейские или сотрудники департамента ювенальной превенции Нацполиции все подобные случаи, описанные в соцсетях, проверяют. И практика показывает, что большинство таких сообщений ничего общего с криминалом в отношении детей не имеет. Иногда сами взрослые "перекрасят" ситуацию так, что в итоге получается, что в ТЦ похитили ребенка, вырезали у него органы и… вернули обратно в торговый центр. Или что детей массово похищают группы людей определенной национальности. Иногда дети сами придумывают или перекручивают. "Возьмем такую ситуацию: ребенок приходит домой из школы и рассказывает родителям, что после уроков к нему на улице приставал взрослый страшный дядька. Родители описывают ситуацию в Facebook: видимо, так эта социальная сеть влияет на людей, что в погоне за лайками, репостами и обсуждениями взрослые просто забывают обратиться в полицию. Мы в обязательном порядке проверим такое сообщение, потому что и сами мониторим такие группы и все время на связи со школами. В итоге оказывается, что ребенок после уроков решил купить в киоске шоколадку. Рядом с киоском стоял подвыпивший мужчина, очевидно, бомж, который что-то сказал в сторону ребенка, после чего просто ушел. А ребенок уже пересказал это родителям, те поняли по-своему, как следствие – пост-страшилка в Facebook. И таких ситуаций очень много", – рассказывает сотрудник отдела превенции одного из райуправлений полиции в г. Киеве.

В любом случае подобные сообщения вносятся в Журнал единого учета, причем довольно часто без каких-либо заявлений в полицию, а на основании публикаций. Полицейские опрашивают самих деток, родителей, учителей и других свидетелей.

"Но иногда действительно детей похищают. Относительно недавно у нас было два таких случая: в Киеве маленького ребенка выкрали возле детского сада (родитель оставил ребенка в коляске на улице, и пошел забирать второго ребенка, – ред.), а в Одессе мальчика увели с детской площадки. В обоих случаях дети и похитители были найдены полицией. В Одессе мальчик играл на площадке дорогим мобильным телефоном без присмотра взрослых. На этой же площадке была представительница ромской национальности, которая увела оттуда мальчика, чтобы отобрать у него телефон. Если бы она хотела продать ребенка, она действовала бы по-другому. А так на следующий день она продала телефон, а мальчика вывела на оживленную улицу, где и оставила", – рассказывает глава департамента ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб.

"Рекомендации для родителей: не покупайте детям дорогих вещей – они могут привлечь внимание бандитов и мошенников. Родителям нужно понимать, что телефон не стоит жизни ребенка. Дорогими вещами родители сами подвергают ребенка опасности", – говорит Зуб.

Педофилы

Еще один повод для переживания родителей – это педофилы. Если почитать новости, то сложится ощущение, что во всем мире бум педофилии. Так ли это, мы спросили у Ларисы Зуб. Она уверена, что такое ощущение складывается из-за того, что о проблеме стали говорить больше, чем когда-либо.

"Сексуальные преступления против детей латентные. Их много, их тяжело расследовать, тяжело документировать, но я не могу сказать, подтвердить, что их стало больше. Просто о них стали больше говорить", – говорит глава департамента ювенальной превенции.

Педофилы – не вымысел.

"Люди с педофилией, отклонениями, как правило, находятся возле тех мест, где много детей, особенно в больших городах. Родителям нужно обращать на это внимание. Людям свойственно думать, что именно с их ребенком такого не произойдет, но случиться это может с каждым ребенком. В связи с "законом Савченко" сейчас на свободе много педофилов. Поэтому нужно быть внимательными", – сказала полицейский.

В то же время другой собеседник из полиции утверждает обратное. По его словам, преступлений против сексуальной неприкосновенности детей стало значительно больше, чем раньше: "Сейчас прямо какой-то всплеск развращений, их значительно больше, чем похищений. Связано и с экономикой, и с войной. Полиция постоянно на связи со школами и детскими садами, все время следим, чтобы предотвращать подобное".

"Много педофилов среди репетиторов. Они, как правило, хорошие психологи, манипуляторы. Очень часто берут детей, которые дома ничего не скажут родителям, в частности, запугивают, или дарят подарки, или шантажируют, например: "Если ты не будешь продолжать это со мной делать, я расскажу при всем классе, всем одноклассникам, и покажу, чем ты со мной занимался". Это манипуляции, которые влияют на психику ребенка. И таких историй очень много, обычно мы не видим их в новостях, точнее видим только то, что уже произошло. Есть ситуативные педофилы, а есть серийные. Серийные "подсаживают" ребенка, манипулируют. А ситуативные, как правило, насилуют, а потом убивают, чтобы жертва никому не рассказала. Даже один такой случай – это много", – рассказывает Зуб.

"Группы смерти", "друзья" из соцсетей и пр.

Не менее опасным для детей может быть интернет. И дело не только в "группах смерти": преступники быстро адаптируются под современные реалии и умудряются втираться в доверие, "разводить" детей на деньги. Плюс интернет стал еще одним инструментом школьного буллинга (травли).

"Не так давно была вычислена такая схема: мошенники через интернет втираются в доверие к подросткам. Завязывается переписка, мошенники обманом получают от ребенка фото в обнаженном виде. После того как они получают такие фото, начинается шантаж. Мол, если на банковскую карту не будет отправлена определенная сумма денег (речь может идти о нескольких тысячах гривен), фото будут разосланы всем друзьям. В том преступлении, о котором идет речь, девушка не поверила, деньги не отправила, после чего фото были распространены друзьям и знакомым", – приводит пример мошенничества в интернете Лариса Зуб.

Через интернет могут планировать и ограбление квартиры. Например, выяснив в ходе переписки, когда родители собираются уехать отдыхать.

Педофилы могут таким образом подбираться к своим жертвам – втираться в доверие виртуально, а уже потом приглашать на реальные встречи.

Также соцсети стали еще одним инструментом школьного буллинга (публичного унижения). Травля – явление далеко не новое, оно было всегда, но сейчас выносится в публичное пространство и лишь усугубляет масштабы.

"По телевидению мы не видим позитивных познавательных программ. Но групповые драки девочек в школе обсуждали буквально на каждом канале. В таких передачах искали крайних вместо того, чтобы помочь детям, которые проявляют агрессию. Такой односторонний подход привел к тому, что через некоторое время девочка, которая затеяла ту драку, снова была замечена в таком же "деле" – снова была драка, снова снимали на видео", – говорит Зуб.

Никуда не исчезла и проблема "групп смерти". Полицейские говорят, что ставить окончательно точку на "Синих китах" рано – это по-прежнему угроза для детей. "Детская" полиция совместно с киберполицией регулярно блокирует подобные паблики, но, как признают сами правоохранители, они все равно появляются как грибы после дождя. Кроме "Синих китов", опасность для детей представляют "Красные совы" (связь между суицидами среди подростков и этой "группой" не подтвердилась, - полиция).

"Очень часто, расследуя уже законченный суицид, видим, что предпосылки к этому у ребенка были, например, вся страница в соцсети такого ребенка в аватарках, картинках, связанных с потусторонним миром или суицидальными намерениями. Но никто не видит, никто не слышит, не уделяет внимания ребенку, а потом уже такое происходит. Рецепт на все случаи – родители должны устанавливать с ребенком дружеские отношения. Когда ребенок может и не стесняется рассказать даже о каких-то непристойных предложениях, о вымогательстве денег, об унижении в школе или на улице. Ребенок должен доверять кому-то из родителей, а очень часто детей не слышат, поэтому и возникают разные негативные ситуации с детьми", – резюмирует Зуб.

Все описанное – лишь малая часть того, каким опасностям подвергаются дети, с какими проблемами сталкиваются и в какие неприятности попадают. Работы у "детских" полицейских достаточно, но, к сожалению, недостаточно самих "детских" полицейских. Сейчас ювенальная превенция находится в процессе реформирования. "Мы подбираем специалистов, проводим обучение, семинары … Я думаю, что в следующем году будет создан отдельный департамент защиты детей. Будет увеличен штат, прописан четкий функционал. Мы должны больше работать с детьми, которые попали в беду. Мы должны им помогать", – говорит Зуб.

Но каким бы сильным и профессиональным ни был департамент защиты детей, как бы ни старались полицейские предотвратить преступление против ребенка, а в случае беды найти и наказать виновных, этого не достаточно без адекватного отношения родителей к своим детям.

Дорогие родители! Интересуйтесь жизнью своего ребенка, присматривайте за тем, с кем он общается в школе и в интернете. Но при этом не переходите личных границ, не подавляйте личность, становитесь для своих детей близкими друзьями, к которым ребенок придет за советом или с рассказом о непристойных предложениях. И в то же время не разводите панику, особенно в соцсетях. Если случается беда – немедленно звоните "102". Вам там рады.