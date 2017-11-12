Похищенного близ Нигерии украинца освободили

Источник: Корреспондент.net

Пираты освободили моряков, захваченных в плен у нигерийского побережья, один из которых является гражданином Украины.

По словам представителя Peter Döhle Schiffahrts-KG, моряки чувствуют себя хорошо и уже вернулись к своим семьям.

При этом он не стал уточнять условия, на которых пираты отпустили моряков, и точной даты возвращения.