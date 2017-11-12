12.11.2017
Похищенного близ Нигерии украинца освободили
Источник: Корреспондент.net
Пираты освободили моряков, захваченных в плен у нигерийского побережья, один из которых является гражданином Украины.
По словам представителя Peter Döhle Schiffahrts-KG, моряки чувствуют себя хорошо и уже вернулись к своим семьям.
При этом он не стал уточнять условия, на которых пираты отпустили моряков, и точной даты возвращения.
Новости раздела
Мир
11.11.2017
Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019
В декабре 2017 должны перейти ко второй фазе переговоров
Мир
11.11.2017
Известная картина Малевича из музея Германии оказалась подделкой
Подделка была создана в период с 1972 по 1975 годы.
Мир
11.11.2017
Alibaba за сутки продала в Китае товаров на $25 млрд
В Китае 11 ноября отмечают День холостяка.
Мир
11.11.2017
Южная Корея и Китай будут мирно решать проблему КНДР
Китай настаивает на мирной денуклеаризации Северной Кореи.
Мир
10.11.2017
В зарубежных тюрьмах более 200 моряков из Украины
Украинцы отбывают наказание в тюрьмах восьми стран.
Мир
10.11.2017
У российского губернатора обнаружили "золотой" унитаз
Покупка обошлась в 8 млн бюджетных рублей.
Мир
10.11.2017
Rothschild за 100 млн гривен разделит Нафтогаз
Компании заключили соглашение об инвестиционно-банковских услугах.
Мир
10.11.2017
NASA показало на видео запуск лунного корабля
Миссия запланирована на апрель 2019 года.
Мир
10.11.2017
Мелания Трамп впечатлила эффектным платьем-кимоно
В этом образе первая леди США появилась на торжественном ужине в Пекине.
Мир
10.11.2017
Редкой красоты северное сияние показали на видео
Таймлапс-ролик демонстрирует удивительные переливы на фоне ночного неба.
Мир
10.11.2017
В России требуют от КБ Южное миллиард рублей
Арбитражный суд Москвы присвоил этому делу гриф "секретно".
Мир
08.11.2017
Сербия срочно вызвала своего посла из Киева
Отмечается, что в Сербии планируют обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной
Мир
08.11.2017
Конституционный суд Испании признал резолюцию о независимости Каталонии недействительной
Парламент Каталонии проголосовал за независимость автономии 27 октября
Мир
08.11.2017
Марин Ле Пен лишили неприкосновенности
Ле Пен лишена иммунитета за фотографии одной из жертв ИГИЛ.
Мир
07.11.2017
ОПЕК: Нефть и газ еще 20 лет будут главными энергоресурсами
Газ станет популярней угля, уверены в ОПЕК.
Мир
06.11.2017
Техасский стрелок оказался ранее судимым за нападение на жену и ребенка
Келли был приговорен к году лишения свободы, понижен в ранге и уволен
Мир
06.11.2017
Депутат российской Госдумы предложил отменить акты 1954 года о передаче Крыма Украине
В 1954 году по инициативе секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым передали Украине
Мир
06.11.2017
Представитель Госдепа США посетит Киев на следующей неделе
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл встретится с представителями бизнеса и гражданского общества
Мир
06.11.2017
Cудебные заседания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября, - источник
Защита Пучдемона будет добиваться его освобождения из-под ареста
Мир
04.11.2017
Волкер анонсировал встречу с Сурковым по миротворцам на Донбассе в Белграде
Волкер сообщил, что встреча с Сурковым по Донбассу пройдет 13 ноября в Белграде
Мир
04.11.2017
В США совершено нападение на бывшего кандидата в президенты США Рэнда Пола
Неизвестный мужчина ворвался домой к сенатору и напал на него