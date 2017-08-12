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12.08.2017

"Пойду, поем": Соцсети отреагировали на слова министра Ревы о "прожорливых" украинцах

Источник: 112.ua

Вообще, для начала хочу пожаловаться. Мне, как Сетевому троллю, в последнее время наши чиновники подбрасывают так много работы, что, честно говоря, и поесть некогда. Не успели социальные сети обсудить уход Балчуна и общий уровень нашей родной "Укрзализныци", как тут на сцену вышел глава Минсоцполитики с высказыванием, которому однозначно место в современных украинских учебниках по экономике.

В целом, по моим собственным впечатлениям, украинские пользователи социальных сетей настолько не ожидали подобных откровений от министра (а украинцев, стоит отметить, уже тяжело застать врасплох), что первое время даже немного отмалчивались, переваривая сказанное и думая, не показалось ли им.

Но нет, не показалось. И реакция соцсетей последовала. А в воздухе явно зависла идея гастрономических патрулей. 

Ясное дело, что вспомнилась и диета (ну а что, раз целый министр намекает на проблемы с едой у страны). 

Очевидно, что вопрос о половине зарплаты на еду тоже должен был быть отмечен пользователями. 

 

А вообще, если серьезно, некоторые заметили сходство заявлений с заявлениями времен предыдущей власти (помните о лопатах, да?), другие просто пугались заявления министра (скорее даже того, что сказано оно было не в эфире юмористической программы). 

Но особо мне бы хотелось отметить некое подобие дискуссии (пусть и заочной) касательно отсылок к истории в связи с заявлением Ревы. Действительно, получилось интересно (ибо цитату Марии-Антуанетты мне удалось увидеть в сети не один и не два раза). 

Но вот что я скажу в итоге. Очень нравится, что украинцы после различных заявлений чиновников, политиков и других власть держащих не теряют своего чувства юмора. Более того, рядом с сарказмом всегда есть место вдумчивому обсуждению, что уравновешивает восприятие мира соцсетей. Обсуждение Ревы и еды продолжается, и я должен признать, что многие героически удерживают свои позиции. 

 

Честно говоря, мне даже интересно, какие заявления министров ждут нас всех в будущем (точнее, до чего мы такими темпами сможем дойти). В любом случае, есть у меня ощущение, что в ближайшее время без работы я не останусь. Ваш Сетевой тролль. 

 

 

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