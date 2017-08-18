18.08.2017
Покраска Porsche оказалась для владельца дороже авто
Источник: КорреспонденТ.net
Владелец автомобиля Porsche 911 Turbo перекрасил свой автомобиль в нестандартный цвет, за что ему пришлось отдать почти 100 тысяч долларов - стоимость, соизмеримая с ценой второго такого автомобиля, передает B92.
Известно, что Porsche 911 Carrera можно приобрести за суму от 93 тысяч долларов и выше.
Издание сообщает, что необычный оттенок, выбранный владельцем люксового автомобиля, носит название Python Green Chromaflair. Он представляет собой зеленый цвет с градиентом к желтому.
Краска разновидности Chromaflair присутствует также и в других оттенках, среди которых фиолетовый, синий и золотой.
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