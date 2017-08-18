Покраска Porsche оказалась для владельца дороже авто

Источник: КорреспонденТ.net

Владелец автомобиля Porsche 911 Turbo перекрасил свой автомобиль в нестандартный цвет, за что ему пришлось отдать почти 100 тысяч долларов - стоимость, соизмеримая с ценой второго такого автомобиля, передает B92.

Известно, что Porsche 911 Carrera можно приобрести за суму от 93 тысяч долларов и выше.