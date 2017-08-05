Полет Порошенко: видео из кабины истребителя

Инфляция по итогам шести месяцев оказалась выше прогнозов, но дальше ожидается ее снижение.

Инфляция по итогам шести месяцев оказалась выше прогнозов, но дальше ожидается ее снижение.

По словам президента, количество правонарушений, которые пресекли в первом полугодии 2017 года, уже превышает показатель прошлого года

В воскресенье в Украине прогнозируют грозы, ливни и даже град

Президент совершил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома бригады в Василькове на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

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