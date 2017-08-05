05.08.2017
Полет Порошенко: видео из кабины истребителя
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Украины Петр Порошенко сегодня по случаю Дня воздушных сил Украины совершил полет на боевом истребителе МИГ-29. Видео полета выложила Администрации президента.
Президент совершил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома бригады в Василькове на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.
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