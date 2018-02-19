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19.02.2018

Полиция и Нацгвардия продолжат охранять суды

Источник: Корреспондент.net

Национальная полиция и Национальная гвардия продолжат обеспечивать охрану помещений судебной системы власти, однако необходимо как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Украины, опубликованном на его официальном сайте.

"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать охрану судов, пока не будет принято другое законное решение", - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе министерства сообщили, что распространенная в СМИ информация о якобы снятии охраны подразделениями Национальной гвардии Украины с помещения Шевченковского районного суда в г.Киеве, не соответствует действительности.

"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", - отмечают в ведомстве.

При этом в МВД Украины призвали уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

В министерстве также прокомментировали обнародованное ране в понедельник заявление главы МВД Арсена Авакова, который выразил возмущение тем, что суд отпустил на поруки народных депутатов мужчину, ранившего полицейского и о том, что он намерен внести проект постановления о прекращении функций охраны судов со стороны Нацполиции и Нацгвардии, а также просит премьер-министра Владимира Гройсмана созвать внеочередное заседание правительства.

"Министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД", - подчеркивают в пресс-службе министерства.

Кроме этого, добавили в МВД Украины, Высший совет правосудия "абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского".

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