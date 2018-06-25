Полиция Киева нашла похищенного гражданина Ливии

Источник: Корреспондент.net

Полицейские нашли похищенного в центре Киева сына ливийского дипломата. Об этом в понедельник, 25 июня, на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, гражданин Ливии получил незначительные телесные повреждения.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - говорится в заявлении.

На данный момент похитители объявлены в розыск, устанавливаются мотивы совершения преступления.