25.06.2018
Полиция Киева нашла похищенного гражданина Ливии
Источник: Корреспондент.net
Полицейские нашли похищенного в центре Киева сына ливийского дипломата. Об этом в понедельник, 25 июня, на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
По его словам, гражданин Ливии получил незначительные телесные повреждения.
"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - говорится в заявлении.
На данный момент похитители объявлены в розыск, устанавливаются мотивы совершения преступления.
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