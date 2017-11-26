Полиция Киева задержала в ресторане более 60 криминальных авторитетов

Источник: 112.ua

В воскресенье, 26 ноября, правоохранители задержали в ресторане в Пуще-Водице более 60 криминальных авторитетов. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

Отмечается, что по оперативной информации, задержанные пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах.

Правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные.

"Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60 человек доставили в управление полиции. Во время осмотра места происшествия также обнаружили несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение. Поэтому его изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией события", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.