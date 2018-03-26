Полиция Косово задержала сербского министра

Источник: Корреспондент.net

Полиция Косово в понедельник, 26 марта, задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича. Об этом сообщает Радио Свобода.

Задержание произошло в районе Северная Митровица на севере города Косовская Митровица.

Отмечается, что Марко Джурич и генеральный секретарь президента Сербии Никола Селакович приехали на подконтрольную косовским властям территорию, несмотря на запрет на въезд в Косово.

Позже СМИ обнародовали видео инцидента. На нем показано, как полиция Косово в черной форме с автоматами и в бронежилетах оцепила район и здание, куда на встречу в Косовской Митровице приехал сербский политик.