26.03.2018
Полиция Косово задержала сербского министра
Источник: Корреспондент.net
Полиция Косово в понедельник, 26 марта, задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича. Об этом сообщает Радио Свобода.
Задержание произошло в районе Северная Митровица на севере города Косовская Митровица.
Отмечается, что Марко Джурич и генеральный секретарь президента Сербии Никола Селакович приехали на подконтрольную косовским властям территорию, несмотря на запрет на въезд в Косово.
Позже СМИ обнародовали видео инцидента. На нем показано, как полиция Косово в черной форме с автоматами и в бронежилетах оцепила район и здание, куда на встречу в Косовской Митровице приехал сербский политик.
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