Полиция Мариуполя отметила годовщину (Фотоотчет)

Город и окрестности

07.05.2017

Под Мариуполем из автомата стреляли в мужчину: врачи борются за его жизнь

Вчера в городскую больницу Мариуполя был доставлен 28-летний молодой человек с огнестрельным ранением грудной клетки. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.