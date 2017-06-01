Полиция: На Подоле было покушение на добровольцев

Источник: КорреспонденТ.net

Полиция рассказала подробности стрельбы на Подоле в Киеве. Об этом сказано на странице спикера МВД Артема Шевченко в Facebook.

"На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву", - говорится в сообщении.

По его словам, нападавший под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета и ранил Адама.

"Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице", - отметили в МВД.

По данным РБК-Украина, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской.

При встрече Вернер достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву, после этого жена Осмаева из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17-ю больницу.

Отметим, в марте 2014 года обвиняемый в покушении на российского президента Владимира Путина Осмаев попросил украинское гражданство.