Полиция отпустила помощника Савченко

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители отпустили помощника внефракционного народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало вечером в воскресенье, 18 ноября.

"Этот гражданин стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора. Поэтому его доставили в Шевченковское управление полиции для установления личности и сбора объяснений, после чего был отпущен, - объяснил Тракало.

После задержания Мосийко доставили в Шевченковский районный отдел Министерства внутренних дел.