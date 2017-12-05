Полиция отпустила всех активистов Саакашвили

Источник: Корреспондент.net

Полиция отпустила всех задержанных за участие в столкновениях при незаконном освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 5 декабря, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. По словам Князева, на данный момент в отделениях полиции нет ни одного задержанного после событий, связанных с освобождением Саакашвили.

Кроме того, не поступали официальные обращения от пострадавших. "При этом в результате сегодняшних событий у нескольких правоохранителей есть незначительные телесные повреждения, но они также не обращались за медпомощью", - добавил Князев.