05.12.2017
Полиция отпустила всех активистов Саакашвили
Источник: Корреспондент.net
Полиция отпустила всех задержанных за участие в столкновениях при незаконном освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 5 декабря, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. По словам Князева, на данный момент в отделениях полиции нет ни одного задержанного после событий, связанных с освобождением Саакашвили.
Кроме того, не поступали официальные обращения от пострадавших. "При этом в результате сегодняшних событий у нескольких правоохранителей есть незначительные телесные повреждения, но они также не обращались за медпомощью", - добавил Князев.
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