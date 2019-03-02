Полиция перебросила подкрепление на Донбасс
Источник: Корреспондент.net
В прифронтовых поселках Донецкой области перебросили подкрепления полиции и организовали усиленное патрулирование.
"Вдоль линии разграничения организовано усиленное патрулирование. Для безопасности жителей дополнительно в прифронтовой район прибыла дежурная группа сотрудников полиции Донецкой области, которые имеют опыт работы во время боевых действий", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Бахмутского отдела полиции совместно со специальным подразделением Нацгвардии провели отработку города Светлодарска и поселков Мироновского и Новолуганского на линии разграничения.
В полиции отметили, что на этой неделе в результате двух минометных обстрелов сепаратистов были повреждены хозяйственные постройки животного комплекса, расположенного в Новолуганском.
"Жертв удалось избежать. По факту начато уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины "террористический акт", – говорится в сообщении.