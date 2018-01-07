Полиция полностью воссоздала маршрут Ноздровской перед ее убийством, – МВД

Источник: 112.ua

Национальная полиция полностью воспроизвела маршрут юриста Ирины Ноздровской: от места работы в Киеве и до станции метро "Героев Днепра". Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба МВД Украины.

"На сегодняшний день мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в с. Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - отметил Аброськин.

Он добавил, что на данный момент нет ни одного свидетеля убийства юриста Ноздровской.

"Ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию, но все же мы продолжаем оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по установлению попутчиков погибшей, которые могли вместе с ней ехать в Демидов", – сообщил Аброськин.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что к расследованию убийства Ноздровской привлекли около 300 человек.

Ранее сообщалось, что для раскрытия убийства Ноздровской создан координационный штаб, куда вошли лучшие следователи и специалисты уголовного розыска.

Напомним, юрист Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января, ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года его приговорили к 7 годам заключения. Его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.