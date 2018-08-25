Полиция проверяет все поезда в Луганской области

Источник: Корреспондент.net

Полицейские в рамках превентивных мер проверяют все пассажирские поезда, которые курсируют по территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в субботу, 25 августа.

По данным полиции, цель проверок - недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения операции объединенных сил в другие регионы, а также безопасность пассажиров.

В проверках участвуют бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона Скиф.

В полиции просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанными с проверками.