Полиция рассказала, где находился очаг возгорания в Нотр-Даме

Источник: Українські новини

Очаг возгорания в Соборе Парижской Богоматери в Париже находился в центральной части здания возле шпиля.

Так, сообщается, что правоохранители проверили большое количество видео и фотографий очевидцев пожара, они определили, что очаг возгорания находился в центральной части собора возле шпиля.

Кроме того, по данным источника в полиции, датчики пожарной сигнализации могли работать некорректно.

По его словам, кроме этого, правоохранители сосредоточены на расследовании возможных проблем с лифтами, которые были построены для строителей.